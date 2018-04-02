Центробанк снизит процентные ставки

2018-04-02 11:12 | www.oxu.az | 8

Центробанк Азербайджана (ЦБА) считает возможным снижение параметров процентного коридора в 2018 году, в зависимости от положительных тенденций в экономике страны. Тем самым, реальные процентные ставки будут удерживаться в положительной зоне.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Центробанк, как и в предыдущие годы, в этом году решение по параметрам процентного коридора будет продиктовано показателями фактической инфляции, ожиданиями роста цен и процессами в различных сегментах финансовых рынков.

Согласно анализу ЦБА, параметры коридора процентных ставок влияют на доходность ликвидных ценных бумаг, а это в свою очередь - на ставки по проводимым банками операциям.

С учетом возвращения среднегодовой инфляции в коридор однозначных показателей, прогнозов по снижению инфляции и улучшения внешнеторгового баланса в феврале текущего года, учетная ставка снижена с 15% до 13%.

Л.А.

