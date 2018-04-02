Китайские запасы сырой нефти выросли на 1,5%

2018-04-02 11:46 | www.trend.az | 8

Коммерческие запасы сырой нефти Китая в феврале выросли по сравнению с январем на 1,58 процента, запасы нефтепродуктов возросли на 13,6 процента, сообщает агентство "Синьхуа".

Прирост запасов происходил на фоне уменьшения импорта, а также сокращения объемов добычи и переработки.

Запасы бензина в феврале сократились за счет роста спроса в течение 40-дневного периода транспортного пика по случаю Праздника Весны (Новый год по лунному календарю), который завершился 12 марта.

В феврале нетто-экспорт бензина Китаем сократился на 16,6 процента месяц к месяцу.