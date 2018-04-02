Стартует 1\4 финала Лиги чемпионов

2018-04-02 12:48 | www.apa.az | 9

Завтра стартует 1/4 финала Лиги чемпионов. Как сообщает apasport.az, в первый игровой день будет проведено 2 матча.

Наибольшее внимание среди завтрашних игр привлекает встреча прошлогодних финалистов «Ювентуса» с «Реалом». В составе туринцев встречу пропустят дисквалифицированные Медхи Бенатиа и Миралем Пьянич. Под вопросом и выход на поле травмированного Алекса Сандро. В «Реале» может не сыграть из-за травмы капитан команды Серхио Рамос. Свисток к началу матча прозвучит в 22:45, его главным арбитром будет турок Джунейт Чакыр.

«Бавария», отстранившая от борьбы в 1/8 финала «Бешикташ», встретится в Испании с «Севильей». Фаворитом в первой дуэли команд, которые ещё ни разу не соперничали в еврокубках, считается представитель Германии. Но «пивовары» неудачно выступили в 5 последних поездках в Испанию. У «Севильи» в этой игре не выйдет на поле дисквалифицированный Эвер Банега, а у «Баварии» нет никаких потерь в составе.

Остальные 2 матча этой стадии будут проведены 4-го апреля. В этот день выяснят отношения 2 представителя Англии – «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Первая игра этих команд в еврокубках вызывает большой интерес. В составе «красных» под вопросом участие в матче Эмре Джана, а у «голубых» Серхио Агуэро.

В последнем матче стадии «Барселона» примет «Рому». Каталонцы не потерпели ни одного поражения в последних 12 домашних играх с итальянскими клубами. Эти коллективы встречались в еврокубках 4 раза. В этих встречах команды одержали по 1 победе при 2 ничьих.

Лига чемпионов

1/4 финала (первые матчи)

3-е апреля

22:45. «Ювентус» (Италия) – «Реал» (Испания)

Главный арбитр: Джунейт Чакыр (Турция)

Турин. Стадион «Ювентус»

22:45. «Севилья» (Испания) – «Бавария» (Германия)

Главный арбитр: Даниэле Орсата (Италия)

Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан»

4-ое апреля

22:45. «Ливерпуль» (Англия) – «Манчестер Сити» (Англия)

Ливерпуль. Стадион «Энфилд Роуд»

22:45. «Барселона» (Испания) – «Рома» (Италия)

Барселона. Стадион «Ноу Камп»