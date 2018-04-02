Избиратели проголосуют на 5641 пункте

2018-04-02 11:24 | www.oxu.az | 8

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана определила в воскресенье точное количество избирательных участков, которые будут действовать на президентских выборах в стране 11 апреля

Как передает Oxu.Az, их будет 5641.

"Для голосования избирателей будут действовать 5426 постоянных и 215 временных избирательных участков. В целом, в республике будет действовать 5641 избирательный участок по 125 избирательным округам", - сообщили в комиссии.

Также в ЦИК сообщили, что на 1455 избирательных участках установлены пандусы.

"Пандусы установлены с целью обеспечения условий для голосования избирателям с физическими недостатками", - уточнили в комиссии.