Секута покинул Азербайджан

2018-04-02 11:25 | www.oxu.az | 7

Посол США в Азербайджане Роберт Секута покинул Баку.

«После более чем трех лет работы в качестве посла в Азербайджане и нескольких десятилетий в Государственном департаменте США Секута решил оставить свою должность в Баку в конце марта, а затем уйти в отставку с дипломатической службы США», - сообщило ранее посольство США в Азербайджане.

Как передает Oxu.Az, сам Секута, говоря об Азербайджане, отмечал, что отношения между двумя странами продвинулись вперед и улучшились во время его пребывания на этой должности, он и его семья очень ценят проведенное время в Азербайджане, знакомство со страной и ее людьми.

А.Мамедов

