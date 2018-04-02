Правительство Японии приняло решение провести саммит G20 в городе Осака

2018-04-02 12:00 | www.trend.az | 7

Правительство Японии приняло решение провести саммит G20 в городе Осака с 28 по 29 июня 2019 года. Об этом в понедельник сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга, передает ТАСС.

"Что касается саммита G20 в Осаке, то мы изучили график встреч и крупных мероприятий на международном уровне и внутри нашей страны и приняли решение провести его с 28 по 29 июня", - сказал он.

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