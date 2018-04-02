Почта Азербайджана открыла отделение в селе Джоджуг Марджанлы

2018-04-02 12:00 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Оператор почтовой связи Азербайджана - ООО Azerpoct - открыл отделение в селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района, сообщил Trend в понедельник источник на рынке почтовой связи.

В настоящее время в почтовом отделении населению оказываются традиционные услуги почтовой связи.

«В перспективе перечень услуг будет расширен и почтовым оператором будут развернуты также финансовые услуги. Обращение о возможности оказания финансовых услуг в почтовом отделении уже направлено в соответствующую инстанцию», - сказал источник.

Открытие почтового отделения было учтено при благоустройстве села.

ООО Azerpoct обладает разветвленной сетью почтовой связи, в которую входят более 1,5 тысячи отделений по всей стране.