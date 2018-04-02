В Исмаиллы столкнулись 2 автомобиля, 3 человека пострадали

2018-04-02 12:53 | www.apa.az | 7

В Исмаиллинском районе произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает местное бюро АПА, в селе Моллаисаглы Исмаиллинского района в результате столкновения автомобиля марки «VAZ-2106» с автомобилем марки «Opel» жители села Моллаисаглы Ширалиев Роял Сейран оглу (2014 г.р.) и Ширалиева Роя Шакир гызы (1996 г.р.), жительница села Талыш Рагимова Севиндж Тарлан гызы (1967 г.р.) получили различные ранения. Они были доставлены в Исмаиллинскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование в РУП Исмаиллинского района.