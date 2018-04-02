Президент принял заместителя премьера Беларуси – ОБНОВЛЕНО

2018-04-02 11:32 | www.oxu.az | 7
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 2 апреля принял президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял вице-премьера Республики Беларусь, сопредседателя межправительственной комиссии Владимира Семашко.
Как передает Oxu.Az, на встрече было обсуждено успешное развитие двухсторонних отношений в различных сферах и отмечено наличие хороших возможней для их дальнейшего развития.
Заместитель премьера Беларуси назвал знаменательным событием сбор десятитысячного трактора на Гянджинском транспортном заводе, подчеркнув важность экспорта этой азербайджано-белорусской продукции в третьи страны.
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2 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял вице-премьера Республики Беларусь, сопредседателя межправительственной комиссии Владимира Семашко.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.