The New York Times раскрыла детали по «делу Скрипаля»

2018-04-02 11:39 | www.oxu.az | 6

Способ отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери был настолько рискованным, что вряд ли бы он был осуществлен без одобрения Кремля. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на данные расследования по «делу Скрипаля».

«Нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль, очень мощное, поэтому чиновники считают, что задачу мог выполнить только обученный специалист, знакомый с химическим оружием», – отмечается в материале.

Как передает Oxu.Az, независимый эксперт по химическому оружию Ричард Гатри отметил, что вещество должно было быть разработано так, чтобы оно оставалось на ручке двери, а затем попало на руку жертвы.

Британские и американские чиновники скептически относятся к идее о том, что независимые субъекты могли провести такую рискованную операцию или получить вещество без одобрения на самом высоком уровне российского правительства, отмечает издание.

Издание также отмечает, что почти точно такую же формулировку американские спецслужбы использовали в октябре 2016 года, когда они впервые приписали взлом электронной почты Национального комитета Демократической партии США группе российских хакеров.

Али Мамедов

