Узбекистан планирует стать членом международной организации по миграции

2018-04-02 12:11 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В министерстве иностранных дел Узбекистана состоялась встреча с делегацией международной организации по миграции (МОМ) во главе c генеральным директором Уильямом Лейси Свингом.

В ходе беседы обсуждены перспективные направления развития взаимодействия Узбекистана с МОМ, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

«Делегация МОМ была проинформирована, что узбекская сторона рассматривает возможность участия в работе организации в качестве полноправного члена. В этом контексте стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в укреплении и расширении отношений», – говорится в сообщении министерства.

В настоящее время Узбекистан не является членом МОМ, в миссию которой входит содействие решению вопросов регулирования миграции, развития международного сотрудничества в данной сфере.