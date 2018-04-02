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Вор пытался взорвать магазин в Хырдалане

2018-04-02 11:45 | www.oxu.az | 9

1 апреля около 2 часов ночи в дежурную часть Управления полиции Абшеронского района обратился гражданин, сообщив, что его магазин пытались ограбить.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

На место происшествия в городе Хырдалан сразу же прибыли сотрудники полиции. В ходе расследования выяснилось, что неизвестный зашел в магазин жителя города Р.Кязымова и потребовал у него деньги и табачные изделия, а получив отказ, достал из кармана гранату и пригрозил ее взорвать. Так как владелец магазина продолжал сопротивляться, преступник бросил гранату и убежал.

Сотрудники полиции забрали гранату марки «РГД-5» в качестве вещественного доказательства.

В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан «по горячим следам». Им оказался житель Хырдалана Тофиг Ширинов.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 181 УК (разбой). Ведется расследование. 

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