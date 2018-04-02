Министерство спасло скот от гибели

2018-04-02 11:49 | www.oxu.az | 9

Специалисты Государственной службы ветеринарного контроля при Министерстве сельского хозяйства провели расследование в связи с поступившей информацией о падеже мелкого рогатого скота в хозяйстве жителя села Арабгубалы Кюрдамирского района Амраха Ширинова, передает пресс-служба ГСВК.

Во время патолого-анатомического вскрытия в кишечнике мертвых животных были обнаружены глисты мониезиоза. Кроме того, в соответствии с ветеринарным законодательством, взятые у погибших животных образцы были направлены в Республиканскую ветеринарную лабораторию.

Как сообщает Oxu.Az, в собственном хозяйстве Амраха Ширинова имеется 128 голов мелкого рогатого скота. Две головы мелкого рогатого скота погибли, а 5 голов находятся в нездоровом состоянии. Массовой гибели мелкого рогатого скота в других хозяйствах района отмечено не было.

Во время проведенного в Республиканской ветеринарной лаборатории анализа образцов, взятых у умерших животных, был выявлен пастереллез.

В Госслужбе ветеринарного контроля сообщили, что в настоящее время в республике фактов массовой гибели скота и птиц от вирусных заболеваний не отмечено, эпизоотическая обстановка остается стабильной.

Али Мамедов

