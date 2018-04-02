Прогноз погоды на завтра

2018-04-02 13:15 | www.apa.az | 6

3 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Ближе к ночи местами возможны дожди. Утром будет слабый туман. Подует умеренный юго-западный ветер, который во второй половине дня сменится на порывистый северо-западный.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-8°, днем 12-17° тепла, в Баку ночью 6-8°, днем 13-15° тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана 3 апреля в основном осадков не ожидается, однако ближе к вечеру будут грозы, временами – дожди, в горных районах – снег. В отдельных местах возможен туман. Подует порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-9°, днем 15-20°, в горах ночью 0-4°, днем 7-12° тепла.