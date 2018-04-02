На Баилово начались буровые работы

2018-04-02 12:16 | www.oxu.az | 9

В настоящее время ситуация в оползневой зоне в Баилово стабильна.

Об этом Oxu.Az сказал начальник экспедиции геологического планирования Национальной службы геологической разведки министерства экологии и природных ресурсов Азиз Гаралов.

По его словам, сотрудники министерства находятся на территории, там ведутся буровые работы:

«Нынешние работы – продолжение ранее проделанных. Размещенные на территории реперы и маяки показывают, что на территории нет никаких изменений, ситуация стабильна».

Эльвин Пашазаде

