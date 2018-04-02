МИД сделал заявление в связи с годовщиной оккупации Кельбаджара

2018-04-02 12:22 | www.oxu.az | 8

Глава пресс-службы Министерства иностранных дел Хикмет Гаджиев сделал заявление по поводу годовщины оккупации Арменией Кельбаджарского района и апрельских боев.

Как передает Oxu.Az, он напомнил, что в качестве составной части политики агрессии и оккупации Армении в отношении Азербайджана 2 апреля 1993 года Кельбаджарский район был оккупирован ВС Армении.

Армения должна понять, что оккупация азербайджанских земель, включая Кельбаджар, носит временный характер, сказано в заявлении Х.Гаджиева.

Кямиль ГАМЗАОГЛЫ

