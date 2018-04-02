В Куре и Аразе поднялся уровень воды

2018-04-02 12:40 | www.oxu.az | 8

Обнародована текущая ситуация в реках республики и трансграничных реках.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, сегодня в пункте Гырагкесемен уровень воды снизился на 7 см.

Кроме того, в пункте Айричай реки Ганых уровень воды снизился на 8 см.

Сегодня в нижнем течении Куры уровень воды в основном повышался. Сейчас уровень поды в пункте Сурра составляет 40 см, в Ширване – 12 см, в Сальяне – 10 см, в пункте Новрузлу реки Араз – 31 см, однако в Банке уровень воды снизился на 4 см.