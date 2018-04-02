Российские истребители перехватили цели в небе Армении

2018-04-02 13:01 | www.oxu.az | 9

Летчики истребителей МиГ-29 российской авиабазы Эребуни, дислоцированной в Армении, выполнили перехват воздушных целей условного противника в ходе учебно-тренировочных полетов. Об этом сообщила 15 января пресс-служба Южного военного округа.

«Летчики парами и звеньями отработали действия в воздухе с элементами сложного пилотирования по перехвату скоростных целей, имитирующих самолеты условного противника», - отмечено в сообщении.

Как передает Oxu.Az, в ходе полетов также отрабатывались поиск указанных целей, условные пуски ракет по ним и принудительная посадка самолетов-нарушителей на военный аэродром Эребуни.

Полеты с участием более 20 единиц авиационной техники проводились во взаимодействии с подразделениями ПВО в интересах мотострелкового соединения на высокогорном полигоне Алагяз.

Али Мамедов

