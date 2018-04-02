В ходе учений ВС Азербайджана провели этап боевых стрельб в прифронтовой зоне (ФОТО/ВИДЕО)

2018-04-02 12:34 | www.trend.az | 7
БАКУ /Trend/ - В ходе учений ракетных и артиллерийских соединений и подразделений азербайджанской армии, проходящих на всех общевойсковых полигонах в прифронтовой зоне, согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2018 год, с целью совершенствования боевых навыков личного состава, проведен этап с боевой стрельбой, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в понедельник.
Личный состав успешно выполнил все поставленные задачи.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)