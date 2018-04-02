Каспийскую флотилию переведут в Дагестан

2018-04-02 13:56 | www.apa.az | 7

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Принято решение о переводе Каспийской флотилии в Каспийск. Там у нас разворачивается огромная стройка: пирсы, причалы, пункты обслуживания, жилье. Будет увеличиваться количество наших офицеров и военнослужащих кратно», - сказал Шойгу на совещании с руководством Минобороны.

По его словам, перевод флотилии является серьезной составляющей безопасности в Каспийской регионе.