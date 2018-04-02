Депутат не против конфедерации Азербайджан-Турция

2018-04-02 13:20 | www.oxu.az | 7

В текущей ситуации для актуализации вопроса конфедерации Турция-Азербайджан нужно, чтобы позиции России и Ирана в регионе ослабли, а Турции – наоборот, усилились.

Об этом Oxu.Az сказал депутат Фазиль Мустафа, комментируя заявление председателя Демократической партии Азербайджана Сардара Джалалоглы о создании конфедерации Турция-Азербайджан на фоне предложения об объединении Румынии с Молдовой.

По мнению депутата, Молдова была отделена от Румынии в результате оккупации, а Азербайджан приобрел независимость при помощи Турции, а затем подвергся российский оккупации.

«Для нас самой реальной является модель конфедерации, но в нынешних условиях для этого необходимо ослабление позиций России и Ирана в регионе и серьезное усиление регионального влияния Турции. В противном случае реализация (этого проекта) может столкнуться с серьезными проблемами», - добавил Ф.Мустафа.

Кямиль ГАМЗАОГЛЫ

