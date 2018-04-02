Сеул приветствует посещение Ким Чен Ыном концерта южнокорейских артистов

2018-04-02 12:44 | www.trend.az | 7

Республика Корея приветствует посещение лидером КНДР Ким Чен Ыном концерта южнокорейских артистов в Пхеньяне. Об этом заявил в понедельник в Сеуле представитель министерства объединения Пэк Тхэ Хён, передает ТАСС.

"Присутствие Ким Чен Ына на концерте свидетельствует о хорошей атмосфере в межкорейских отношениях, которая способствует успешному проведению предстоящего 27 апреля саммита лидеров Севера и Юга", - отметил он.

В то же время представитель министерства проинформировал, что южнокорейская сторона была вынуждена выразить протест КНДР по поводу ограничения доступа журналистов на концерт в Пхеньяне. По его словам, в КНДР уже выразили готовность оказать репортерам максимальное содействие в их работе.