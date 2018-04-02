CERT Минсвязи Азербайджана и Microsoft будут сотрудничать в сфере кибербезопасности

2018-04-02 12:52 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Центр электронной безопасности (CERT) министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана воспользуется опытом Microsoft в обеспечении защиты от кибератак, говориться в понедельник в сообщении министерства.

Согласно данным ведомства, договоренность о сотрудничестве в этой сфере оговорена в меморандуме о взаимопонимании, подписанном на уровне руководства Microsoft Azerbaijan и CERT.

Меморандумом предусмотрено, что CERT будет пользоваться услугами и технологиями Microsoft в сфере кибербезопасности, обмениваться опытом в этой сфере, сотрудничать в проведении соответствующих исследований и т.д.

«Согласно проведенным мониторингам основными угрозами являются зловредные программы, фишинг-атаки, кража паролей доступа к электронной почте и аккаунтам соцсетей, DoS/DdoS атаки», - сказано в сообщении.