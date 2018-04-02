Военные итоги апрельских боев

2018-04-02 13:51 | www.oxu.az | 8

Несомненно, рост напряженности на линии фронта 2 - 5 апреля 2016 года и попытка Армении совершить очередную военную провокацию против Азербайджана были заранее спланированы.

Об этом Oxu.Az сообщил глава пресс-служба полковник Вагиф Дяргахлы, комментируя военные итоги апрельских боев.

По его словам, анализируя причины и последствия событий, мы становимся свидетелями использования Арменией любой возможности для совершения провокации на линии соприкосновения войск, и не только в эти дни.



В октябре 2014 года сразу после встречи президентов Азербайджана и Армении в Париже на оккупированных территориях Азербайджана были проведены широкомасштабные военные учения с участием более 46 тысяч человек личного состава и более 5 тысяч единиц техники. В ходе этих учений вертолет Ми-24, который был дислоцирован на военной базе в Эребуни Армении, совершил нападение на наши подразделения и был уничтожен нашими подразделениями. С тех пор на линии фронта, а также на государственной границе Армения целенаправленно усиливает напряженность и продолжает совершать провокации. Даже главной целью была выбрана государственная граница, что демонстрирует цель Армении привлечь к конфликту третье государство.

В то же время с начала 2015 года стартовал процесс фундаментальных изменений в военной доктрине Армении. Различные люди в политическом и военном руководстве Армении стремились расширить «пояс безопасности» вокруг «НКР» и попытались создать идеологическую основу для будущей оккупационной деятельности.



"Начиная с осени 2015 года активизировавшиеся армянские вооруженные силы подвергали интенсивным обстрелам расположенные на линии соприкосновения позиции Азербайджанской армии и расположенные недалеко от фронта населенные пункты. Для установления напряженности на фронте враг неоднократно пытался осуществить разведывательно-диверсионную деятельность", - отметил Дяргахлы.



В середине марта 2016 года Вооруженные силы Армении, увеличив диверсионную деятельность, еще больше усилили обстрелы расположенных вдоль границы населенных пунктов и мирных жителей, проживающих в селах, которые расположены в непосредственной близости с линией соприкосновения войск.



Армянская сторона начала использовать крупнокалиберное оружие, гранатометы, минометами, а также артиллерийские системы калибра свыше 120 мм. Подразделения Азербайджанской армии каждый раз нанеся удары врагу, повергали его потерям в живой силе и боевой технике.

"Армянские вооруженные силы понесли большие потери в этих боях. Согласно имеющейся у нас информации, было уничтожено более 320, ранено более 500 армянских военнослужащих. Были выведены из строя около 30 танков и другой бронетехники, а также более 25 артиллерийских установок, уничтожен штаб в жилом пункте Мадагиз и основные военные части. Стал возможен контроль над дорогами в направлении Агдере-Мадагиз и Джабраильского района. Наша армия освободила более 2000 гектаров земли и еще большая часть перешла под наш контроль с оперативной точки зрения", - сказал представитель оборонного ведомства.

По словам Дяргахлы, главная цель контрнаступления азербайджанской армии заключалась в том, чтобы нанести удар по армянским вооруженным подразделениям, пресечь провокации, которые они регулярно предпринимают в отношении проживающего в прифронтовых селах мирного населения, снизить влияние огневых точек, которые в качестве мишени используют наши населенные пункты.

"Это задание также было успешно выполнено. В настоящее время враг полностью деморализован", - подчеркнул он.