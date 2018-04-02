AccessBank продолжает кредитную кампанию "Bağa bax ki, bağ olsun!"

2018-04-02 12:57 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - AccessBank, который постоянно оказывает поддержку различным секторам сельского хозяйства, продолжает кредитную кампанию "Bağa bax ki, bağ olsun!"

Согласно сообщению банка, кампания, предназначенная для садоводов, продлится до 30 апреля 2018-го года.

В этот период лица, занимающиеся сельским хозяйством и взявшие кредит в AccessBank, смогут получить ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД до 12 месяцев, а также СКИДКУ до трех процентов на годовую процентную ставку по кредиту.