Путин в Анкаре обсудит стратегические проекты

2018-04-02 14:04 | www.oxu.az | 6

Президент России Владимир Путин 3-4 апреля в Анкаре обсудит стратегические проекты, в частности в области энергетики, а также международную тематику, включая Сирию.

Как передает Oxu.Az со ссылой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Третьего-четвертого апреля 2018 года президент России Владимир Путин по приглашению президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана посетит с визитом Анкару», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Анкаре состоится седьмое заседание российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.

«Будут рассмотрены состояние и перспективы развития двустороннего торгово-экономического взаимодействия, ход реализации совместных стратегических проектов, в частности в области энергетики. Планируется затронуть актуальную региональную и международную тематику, включая совместную борьбу с терроризмом, ситуацию в Сирии», - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, главы государств в формате видеоконференции дадут старт сооружению первого энергоблока атомной электростанции «Аккую».

Али Мамедов

