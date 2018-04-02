МИД о годовщине оккупации Кельбаджара - ОБНОВЛЕНО

2018-04-02 14:11 | www.oxu.az | 6

Глава пресс-службы Министерства иностранных дел Хикмет Гаджиев сделал заявление по поводу годовщины оккупации Арменией Кельбаджарского района и апрельских боев.

Как передает Oxu.Az, в заявлении говорится, что 2 апреля 1993 года армянскими вооруженными силами был оккупирован Кяльбаджарский район. Это стало продолжением агрессорской и оккупационной политики Армении в отношении Азербайджана.

В результате оккупации около 60 000 тысяч жителей Кяльбаджара, подвергнувшись этнической числе, были изгнаны со своих земель, были убиты 511 мирных жителей, 321 человек был взят в плен или пропал без вести. В настоящее время более 70 000 жителей Кяльбаджара проживают в различных регионах Азербайджана в качестве вынужденных переселенцев.

Армянами были изменены архитектурные особенности и арменизированы относящиеся к наследию древнего албанского христианства монастыри Гянджасар и Худавенг, находящиеся на территории Кяльбаджарского района.

Природные ресурсы и полезные ископаемые Кяльбаджара варварски расхищаются. Зарегистрированная в Лихтенштейне и входящая в состав армянской Vallex Group компания Base Metals с 2002 года незаконно эксплуатирует месторождение золота и меди Гызылбулаг, которое расположено вблизи села Хейвалы Кялбаджарского района. С 2007 года компания GPM Gold, входящая в состав компании GeoProMining, эксплуатирует золотоносный рудник Суюдлю на территории Кялбаджарского района. Сделанные через спутник снимки говорят о расширении масштаба работ на этом месторождении.

Нарушив международное гуманитарное право, Армения проводит на территории оккупированного Кяльбаджарского района Азербайджана политику искусственного заселения и пытается изменить демографический состав.

Х.Гаджиев отмечает, что вслед за заявлением председателя Совета безопасности ООН от 6 апреля 1993 года СБ ООН принял резолюцию № 822 в связи с оккупацией Кяльбаджарского района Азербайджана:

«В заявлении СБ ООН подчеркивает неприемлемость использования силы с целью захвата территории, а также требует незамедлительного вывода оккупационных сил из Кяльбаджарского и других захваченных Арменией районов Азербайджана. Вслед за резолюцией состоящая из 9 стран Минская группа ОБСЕ подготовила предусматривающий вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана «Временной график срочных мер».

Однако Армения не только проигнорировала требования резолюции Совета Безопасности ООН, но и вслед за этим оккупировала еще и Агдамский, Джабраилский, Губадлинский, Физулинский и Зангиланский районы. 27 июля 1993 года в своем отчете председателю СБ ООН президент Минской конференции ОБСЕ Марио Рафаэлли подчеркнул:

Армения игнорирует требования Совбеза ООН, эта страна оккупировала семь районов Азербайджана, она нарушает переговорный процесс и процесс урегулирования конфликта.

Несмотря на то, что СБ ООН в 1993 году наряду с 822 резолюцией принял и 853, 874 и 884 резолюции, их требования об освобождении оккупированных территорий Азербайджана не были выполнены Арменией».

Спикер МИД в своем заявлении отметил, что обострение ситуации на линии соприкосновения войск 2 апреля 2016 года и обстрел мирного населения, проживающего вдоль линии соприкосновения, еще раз демонстрируют, что продолжение оккупации территорий Азербайджана Арменией и присутствие армянских вооруженных сил на оккупированных территориях Азербайджана представляют угрозу для мира и безопасности в регионе.

В результате контрнаступления вооруженных сил Азербайджана в ответ на нападения Армении была обеспечена безопасность азербайджанского населения и освобождены от оккупации территории Азербайджана стратегического значения:

«Армения должна понимать, что оккупация азербайджанских территорий, в том числе и Кяльбаджара, носит временный характер. Единственный способ добиться продолжительного и долгосрочного урегулирования - безоговорочный и полный вывод вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана, обеспечение неотъемлемых прав вынужденных переселенцев для возвращения на родину.

Армянская сторона вместо того, чтобы обманывать свой народ и международное сообщество, должна положить конец политике агрессии и этнической чистки, выполнить свои международные обязательства и играть конструктивную роль в процессе урегулирования конфликта.

Армения несет полную ответственность за сохранение основанного на оккупации статус-кво».

Кямиль ГАМЗАОГЛЫ

