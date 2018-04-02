Россия направила в ОЗХО список вопросов по делу Скрипаля

2018-04-02 13:05 | www.trend.az | 7

Москва направила в ОЗХО список из 13 вопросов, связанных с "делом Скрипаля", сообщается на сайте МИД России, передает ТАСС.

Внешнеполитическое ведомство, в частности, интересует, какие сведения Лондон передает техническому секретариату организации, а также поступает ли в ОЗХО информация о том, как идет национальное расследование инцидента.

Кроме того, в Москве хотят узнать, намерен ли техсекретариат поделиться с исполкомом организации, в который входит и Россия, информацией, которую получил от британской стороны.