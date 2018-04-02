«Ужастик» с азербайджанским дубляжом в CinemaPlus - ВИДЕО

2018-04-02 14:14 | www.oxu.az | 6

Сеть кинотеатров премиум класса «CinemaPlus» приступила к показу фильма ужасов «Страна призраков» производства Франции и Канады , с профессиональным азербайджанским дубляжом, подготовленном на студии «Cinemazadeh» в 2018 году.

Режиссер дубляжа - Ровшан Мамедли, звукорежиссер - Азад Велиев, звукооператор - Орхан Гасанли, перевод - Хумар Гулузаде, главный продюсер - Джафар Ахундзаде.

Фильм дублировали: Назакят Мамедли, Зарина Гурбанова, Земфира Абдулсамедова, Наджиба Гусейнова, Саид Низами, Ровшан Мамедли и Вюсаля Мамедзаде.

Режиссером фильма является Паскаль Ложье.

Короткое описание: Бэт возвращается в родные места, где много лет назад с ее семьей произошла страшная трагедия. В старом особняке ее ждут мать и сестра, помешанная на призраках, чья одержимость злыми духами — не что иное, как отголосок ужасного инцидента, превратившего жизнь в параноидальный кошмар. В доме начинают происходить странные события, объяснить которые Бэт не в силах…



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