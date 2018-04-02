Израильский министр пригрозил Турции

2018-04-02 14:28 | www.oxu.az | 7

В отношениях между Турцией и Израилем наблюдается очередной политический кризис.

Как передает Oxu.Az, после инцидента между израильскими солдатами и палестинцами президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал руководство Израиля.

«Самая нравственная армия в мире не нуждается в лекциях по морали от того, кто многие годы беспорядочно бомбит гражданское население», — говорится в ответном заявлении Нетаньяху.

Министр общественной безопасности Израиля Гилад Эрдан назвал Эрдогана антисемитом, поддерживающим ХАМАС.

«Из-за этого мы можем признать геноцид армян. В свое время мы могли бы это сделать, но не сделали», - сказал министр.

Кямиль ГАМЗАОГЛЫ

