Израильский министр пригрозил Турции

2018-04-02 14:28 | www.oxu.az | 7
В отношениях между Турцией и Израилем наблюдается очередной политический кризис.
Как передает Oxu.Az, после инцидента между израильскими солдатами и палестинцами президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал руководство Израиля.
«Самая нравственная армия в мире не нуждается в лекциях по морали от того, кто многие годы беспорядочно бомбит гражданское население», — говорится в ответном заявлении Нетаньяху.
Министр общественной безопасности Израиля Гилад Эрдан назвал Эрдогана антисемитом, поддерживающим ХАМАС.
«Из-за этого мы можем признать геноцид армян. В свое время мы могли бы это сделать, но не сделали», - сказал министр.