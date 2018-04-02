Представители Азербайджана в конкурсе красоты "Король и королева кино" в Стамбуле (ФОТО)

2018-04-02 13:25 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - Пярвин Гасанзаде и Пярвиз Мусаев принимают участие в финале второго турецкого кинематографического конкурса красоты “Sinemanın kral və kraliçası”: 2-ci Sinema Güzeli yarışması”, сообщила Trend Life директор проекта в Азербайджане телеведущая Вюсаля Сеид Эйюбгызы.

В данное участники конкурса принимают участие в различных мероприятиях и социальных акциях, мастер-классах известных турецких актеров и подготовке к финальному вечеру, который проходит в WOW Istanbul Hotels & Convention Center. Гала-вечер состоится 4 апреля с участием 28 конкурсантов. Проголосовать можно на сайте http://sinemaninkralvekralicesi.com/, а также в социальных сетях конкурса Sinemagüzelininİnstagram и Facebook.

Гала-вечер пройдет с участием более пятиста гостей, звезд турецкого кино, а также представителей Азербайджана, среди которых директор департамента по продаже и маркетингу отеля Pullman Baku Гюльнара Акперова, руководитель Центра азербайджанской национальной одежды, доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова, режиссер Рамиля Исаева, руководитель Центра перевода “Şəms” Насими Гасанов, директор “Chic and Chic” Халит Аййылдыз.

Представители Азербайджана были определены в январе этого года в Баку.