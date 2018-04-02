Глава МИД РФ: «Россия не имеет отношения к отравлению Скрипалей»

2018-04-02 14:43 | www.apa.az | 9

Россия больше всех заинтересована в раскрытии истины по делу об отравлении в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом С.Лавров сказал на пресс-конференции в Москве.



«Россия не имеет никакого отношения к отравлению Скрипалей. Но мы весьма и весьма заинтересованы и, по-моему, больше, чем кто-либо другой, заинтересованы в том, чтобы установить истину, узнать правду о судьбе наших граждан».

В британском городе Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.