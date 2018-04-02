С.Лавров: «Запад выслал дипломатов под надуманными предлогами»

2018-04-02 14:46 | www.apa.az | 8

Как сообщает АПА со ссылкой на «РИА Новости», высылка дипломатов под надуманными предлогами в связи с «делом Скрипаля» сокращает возможности для диалога России с Западом, однако принцип взаимности никто не отменял, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Когда фактов нет,… начинают срывать зло на дипломатах, которые по определению призваны поддерживать отношения, разряжать сложные ситуации, искать какие-то пути преодоления сложностей, вот сокращают возможности для такого диалога путем высылки дипломатов под надуманными предлогами», — заявил Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Бангладеш.

Инцидент в английском Солсбери с живущем в Британии шпионом Сергеем Скрипалем и его дочерью, имеющей гражданство РФ, случившийся 4 марта, вызвал масштабный дипломатический скандал и массовую высылку российских дипломатов из ряда стран. Власти Великобритании, не предоставляя убедительных доказательств и отказываясь дать Москве доступ к расследованию, утверждают, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство.

Власти РФ все обвинения категорически опровергают и заявляют о готовности сотрудничать по расследованию. Президент России Владимир Путин отмечал, что обвинение РФ в причастности к отравлению Скрипалей — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу. При этом Путин подчеркивал, что у России нет химического оружия, и это подтверждено международными наблюдателями.