Каспийскую флотилию РФ перебазируют в Дагестан

2018-04-02 14:55 | www.oxu.az | 8

Каспийскую флотилию переведут из Астрахани в дагестанский Каспийск, количество военнослужащих возрастет кратно.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Принято решение о переводе Каспийской флотилии в Каспийск. Там у нас разворачивается огромная стройка: пирсы, причалы, пункты обслуживания, жилье. Будет увеличиваться количество наших офицеров и военнослужащих кратно», - сказал Шойгу на совещании с руководством Минобороны.

По его словам, перевод флотилии является серьезной составляющей безопасности в Каспийской регионе.