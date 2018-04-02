В Кремле назвали темы переговоров Путина и Роухани в Анкаре

2018-04-02 13:42 | www.trend.az | 7

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Турцию, который пройдет 3-4 апреля, встретится с президентом Ирана Хасаном Роухани, лидеры рассмотрят вопросы отношений двух стран и международной повестки, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Состоится беседа Владимира Путина с Хасаном Роухани, в ходе которой будут рассмотрены вопросы российско-иранских отношений, региональной и международной повестки дня", — говорится в сообщении.

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