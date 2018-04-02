Впервые в Баку выступит известная итальянская труппа "Спеллбоунд"

2018-04-02 13:46 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend Life/ - В рамках совместной культурной программы Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета и посольства Италии в Азербайджане 21 апреля состоится выступление известной балетной труппы "Спеллбоунд" с показом программы "Один вечер со Спеллбоунд", сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Итальянская балетная труппа была основана в 1994 году известным хореографом Мауро Астольфи, который является одним из ведущих итальянских хореографов современности.

В своих постановках он использует хореографический опыт различных школ Европы и США, при этом внося свой неповторимый стиль. Хореограф мастерски строит пластичные, причудливые ансамбли - дуэты и трио, насыщая их экспрессией и лиризмом. В постановках он использует элементы классического балета и современного танца - атлетического, экспрессивного, с причудливой геометрией форм, линий и образов.

"Спеллбоунд" с большим успехом регулярно участвует в крупных национальных и международных балетных фестивалях. В последние годы балетная труппа представляла свои работы в рамках Венецианской биеннале, фестиваля "Dance Salad Festival" в Хьюстоне, на Бангкокском международном фестивале танца и музыки, фестивалях "SIdance" в Сеуле, Международном весеннем фестивале "Авив" в Тель-Авиве, фестивале Сент-Люсии в Монтеррее, танцевальном фестивале в Гуандуне, фестивале "Темпорада" в Валенсии, в "Фабрика Европа" во Флоренции, в Театре Каркано в Милане, в Театре Шуберта в Бостоне, Театре Огайо в Кливленде, Оперном театре Массимо Беллини в Катании, на международном Tanzmesse в Дюссельдорфе, конференции APAP в Нью-Йорке, "Dance New Air" в Токио, фестивале танца "Chutzpah!" в Ванкувере.