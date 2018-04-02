В Шамахы 17-летняя девушка совершила суицид

2018-04-02 15:12 | www.apa.az | 7

В Шамахинском районе был зарегистрирован факт суицида.

Как сообщает местное бюро АПА, житель села Чёлбагырлы Мирзоева Улдуз Шафи гызы (2001 г.р.) повесилась во дворе своего дома. Родители доставили дочь в больницу, однако спасти ее не удалось.

Точная причина суицида пока не известна.

Жители села сказали, что Улдуз Мирзоева была обручена со своим двоюродным братом, проживающим в Гаджигабулском районе. В скором времени намечалась свадьба.

По факту прокуратурой Шамахинского района ведется расследование.