Визит Путина в Анкару может сыграть на руку Баку

2018-04-02 15:14 | www.oxu.az | 7

События последних лет показывают, что в регионе Ближнего Востока создаются новые альянсы, новые партнерские взаимоотношения. Сейчас, как мы видим, наблюдается усиление партнерских взаимоотношений между Турцией и Россией.

Таким мнением с Oxu.Az поделился бывший дипломат, политолог Фикрет Садыхов, комментируя визит Путина в Анкару.

По его словам, здесь есть множество точек соприкосновения - в основном, это построено на отношении к Западу.

«Потому что Турция в последнее время крайне негативно относится к политике Запада по отношению к Анкаре, ее политике в Сирии, а также отношению к борьбе с курдскими повстанцами. Это, конечно, дает основания для более тесного сближения с Российской Федерацией», - сказал политолог.

Он отметил, что на встрече Путина с Эрдоганом, несомненно, будут обсуждаться такие вопросы, как политика в регионе - имеется в виду ближневосточная тематика, ситуация в Сирии, борьба с терроризмом; взаимоотношения между Москвой и Анкарой уже на новом этапе, различные экономические проекты, ну и конечно же, будет обсуждаться геополитическая атмосфера в целом.

«Не исключается и то, что лидеры этих двух держав обсудят и вопрос, связанный с урегулированием армяно-азербайджанского конфликта», - подчеркнул Садыхов.

Эксперт уверен, что именно это сближение России с Турцией может послужить неким толчком для разрешения карабахского конфликта.

«В этом плане визит Путина в Турцию и встречи с руководством этой страны, в общем, достаточно позитивный фактор для официального Баку», - подытожил политолог.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин 3-4 апреля совершит официальный визит в Турцию.

В Анкаре лидер России обсудит стратегические проекты, в частности в области энергетики, а также международную тематику, включая Сирию.

Али Мамедов

