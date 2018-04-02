Армянская армия полностью деморализована, ее военно-политическая стратегия потерпела крах – минобороны (версия 2)

2018-04-02 13:54 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В настоящее время армянская армия полностью деморализована, ее военно-политическая стратегия потерпела крах. Об этом в понедельник сказал Trend глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Дергяхлы, комментируя военные результаты апрельских боев 2016 года.

По словам главы пресс-службы, несомненно, что эскалация ситуации на линии фронта со 2 по 5 апреля, и попытка Армении совершить очередную военную провокацию против Азербайджана, была заранее запланирована противоположной стороной. В ходе анализа причин и результатов событий, становится ясно, что Армения была готова использовать любой момент для совершения диверсий на линии соприкосновения войск, и не только в этот период, но и ранее. В октябре 2014 года, сразу после встречи президентов Азербайджана и Армении в Париже, армянская сторона провела широкомасштабные военные учения на оккупированных азербайджанских территориях с участием 46 тысяч человек личного состава и свыше 5 тысяч единиц техники. Именно в ходе этих учений вертолет Ми-24, дислоцировавшийся на военной базе Эребуну в Армении, осуществил прямую атаку на азербайджанские позиции, и был уничтожен подразделениями ВС Азербайджана. Начиная с этого момента, Армения стала целенаправленно обострять ситуацию на линии фронта и на государственной границе и продолжала совершать провокации. Более того, в качестве основной цели была выбрана государственная граница, так как Армения преследовала цель привлечь к конфликту третье государство.

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