SOCAR-Rus: Мы активно работаем на биржах и платформах электронной торговли

2018-04-02 15:23 | www.apa.az | 7

«Азербайджан заинтересован в привлечении инвесторов к проектам химической и нефтегазовой промышленности на своей территории».

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на Biznes Rusiya, об этом заявил генеральный директор ООО SOCAR-Rus Фарид Джафаров. По его словам, в июне 2016 года компания получила аккредитацию на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, а в апреле 2017 года - статус контроллера поставок СПбМТСБ. «Также мы активно работаем на других биржах и платформах электронной торговли».

Он добавил, что сейчас в России обсуждается намерение сформировать рыночный индикатор по широкой фракции легких углеводородов: «Нас это может заинтересовать. Доля полиэтилена в мировой структуре потребления термопластов составляет почти 40%. По прогнозам экспертов, до 2023 года мировой рынок полиэтилена высокой плотности будет прирастать на 4,5% ежегодно. На рынке полиэтилена высокого давления, несмотря на избыточное предложение, отмечается как рост цен, так и снижение, что отчасти объясняется волатильностью цен на сырье».

Ф.Джафаров отметил, что продукцию, аналогичную азербайджанской, в России производят четыре, за рубежом — 158 предприятий. «Объемы, предназначенные для России, не слишком велики, примерно тысяча тонн ПВД. В то же время, присутствие азербайджанской продукции свидетельствует о доступности рынка, делает его более открытым, то есть более конкурентным, что в конечном итоге выгодно как потребителям, так и производителям. Для нас премиальный рынок — Турция, где расположен нефтехимический концерн Petkim, также входящий в структуру SOCAR».