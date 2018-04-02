Посольство Индии выразило отношение к открытию выставки в Нагорном Карабахе

2018-04-02 16:26 | www.apa.az | 7

«Правительство Индии не имеет никакого отношения к организации выставки индийских товаров в Ханкенди».

Об этом в ответ на запрос АПА сообщили в посольстве Индии в Азербайджане.

Согласно информации, правительство Индии не имеет никакого отношения к посещению индийскими бизнесменами Нагорного Карабаха: «Напротив, правительство Индии рекомендует бизнесменам не посещать Нагорный Карабах без разрешения Азербайджана».

Отметим, 12 бизнесменов из Индии организовали выставку на оккупированной территории Азербайджана. Открытую в Ханкенди 28 марта выставку предполагается завершить 8 апреля.

На выставке демонстрируются привезенные из Индии продукты, специи, украшения, одежда, мебель и др.