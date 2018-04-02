Москва не знает, как далеко зайдут дипломатические войны

2018-04-02 15:27 | www.oxu.az | 6

Не от Москвы зависит, как далеко зайдут дипломатические войны с Западом из-за "дела Скрипаля". Об этом, как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Как далеко мы зайдем – мы все, я имею в виду — зависит не от нас: в дипломатии есть принцип взаимности, его никто не отменял, и этот принцип будет применяться последовательно.

Если говорить, как говорили раньше в детстве, – кто первый начал, тот должен остановиться", — заявил Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи со своим коллегой из Бангладеш.

В то же время министр отметил, что Россия не хочет уподобляться Западу, который играет в "детские игры".

Инцидент в английском Солсбери с живущем в Британии шпионом Сергеем Скрипалем и его дочерью, имеющей гражданство РФ, случившийся 4 марта, вызвал масштабный дипломатический скандал и массовую высылку российских дипломатов из ряда стран.

Власти Великобритании, не предоставляя убедительных доказательств и отказываясь дать Москве доступ к расследованию, утверждают, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство.

Власти РФ все обвинения категорически опровергают и заявляют о готовности сотрудничать по расследованию. Президент России Владимир Путин отмечал, что обвинение РФ в причастности к отравлению Скрипалей — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу.

При этом Путин подчеркивал, что у России нет химического оружия, и это подтверждено международными наблюдателями.