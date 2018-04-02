Как выглядят новые модели полюбившихся авто – ФОТО

2018-04-02 15:43 | www.oxu.az | 7

Самые известные мировые бренды собрались в Нью-Йоркском автосалоне. Oxu.Az предлагает вашему вниманию ТОП-10 новинок автосалона в США.

1. Новое поколение Toyota RAV4

Новинка построена на новой же модульной платформе компании – TNGA, которая сейчас используется на новых моделях Camry, C-HR и Prius. Габариты практически не изменились: длина – 4595 мм, ширина – 1855 мм высота – 1699 мм, но колес база прибавила 30 мм, до 2690 мм. Дорожный просвет увеличен на 13 мм (до 200). Жесткость кузова на кручение выросла на 57%.

При двухцветной окраске черная крыша сочетается с четырьмя красками остального кузова. В топовой комплектации теперь не 18-, а 19-дюймовые колеса. В салоне новое практически все.

2. Новинка Cadillac XT4

Это самый маленький и недорогой кроссовер данного производителя. Формально он относится к европейскому сегменту компактных кроссоверов, но по габаритам находится ближе к среднеразмерным, т.е. это переростком своего класса. Его длина 4599 мм, ширина и высота – 1881 и 1627 мм, колесная база – 2799 мм. Объем багажника – 1385 л.

3. Новое поколение Subaru Forester

Новый Forester построен на глобальной архитектуре Subaru – SGP. Она по уверению разработчиков позволила ощутимо улучшить управляемость модели, снизить шумы и вибрации, повысить экономичность и безопасность. Пока известно только об одном двигателе – это модернизированный 2,5-литровый мотор мощностью 184 л.с. и 239 Н•м против 172 л.с. и 236 Н•м у предшественника. За переключение передач будет отвечать вариатор.

По предварительным данным, больше не будет механических коробок, кроме того автомобиль будут оснащать только атмосферными двигателями, а турбомоторы применяться больше не будут.

4. Новинка Audi RS 5 Sportback

Ее предшественник Audi RS5 был двухдверным, теперь же дверей пять, и Audi RS5 Sportback – не только купе, но и хэтчбек.

Под капотом битурбированный мотор V6 мощностью 450 л.с. с моментом 600 Н•м, работающий в паре с восьмиступенчатой коробкой. Автомобиль разгоняется до сотни за 3,9 сек, а максимальная скорость ограничена 249 км/ч.

5. Новое поколение Acura RDX

RDX третьего поколения от предшественника отличается довольно сильно. Прежде всего, значительно улучшена комплектация. В базовую, помимо прочего, входят система бесключевого доступа в салон, электропривод пятой двери с функцией изменения высоты ее открывания, селектор режимов движения и 19-дюймовые колеса.

Кроссовер выглядит теперь ярко. От прежнего "спартанского" интерьера ничего не осталось. Иные архитектура передней панели и руль, "парящая" центральная консоль, более дорогие отделочные материалы. Мультимедийная система получила широкоформатный дисплей, тачпад для управления и обзавелась функцией выхода в интернет.

6. Обновленная Mazda CX-3

Производитель скорректировал кузов и салон этого паркетника, а также поработал над двигателем и шасси. В решетке радиатора появились новые элементы, а у светодиодных фонарей изменились рисунок и рельеф.

В интерьере появилась искусственная замша на передней панели и полностью переделанный туннель. Вместо ручного стояночного тормоза применен электрический с функцией автоматического удержания, спереди и сзади добавлены центральные подлокотники.

7. Новое поколение Kia Quoris

Этот автомобиль известен в США как K900 и как К9 – в Корее. Новое поколение стало длиннее и шире. Колесная база увеличилась на 60 мм и составляет теперь 3105 мм. Для модели предлагаются три бензиновых двигателя: 3,3-литровый турбомотор V6 370 л.с., атмосферик V6 3,8-литра мощностью 315 л.с., и еще один атмосферный мотор V8 объемом 5 л и мощностью 425 л.с.

Ожидается, что модель получит в качестве трансмиссии восьми- или десятиступенчатый автомат. Полный привод – опция, а задний – в стандартном исполнении.

8. Обновленный Hyundai Tucson

Модель получила в основном косметические изменения. В их числе новая решетка радиатора, новый дизайн фар, дневных ходовых огней и задних фонарей. В салоне появилось больше удобных функций. Например, для у пассажиров сзади будет USB-порт. Появился модуль беспроводной зарядки мобильных устройств.

Переделали оптику (фронтальная ― полностью светодиодная), решетку радиатора и бамперы. У передней панели теперь иная слоеная архитектура с планшетом, венчающим центральную консоль. Также проведено обновление двигателей – они стали более мощными.

9. Новое поколение Nissan Altima

Эта модель в Европе и Украине известна как Teana. Шестое поколение седана выйдет на американский рынок осенью 2018 года. Модель обзавелась подключаемым полным приводом, получила двухлитровый турбомотор с переменной степенью сжатия (как у Infiniti QX50) и систему полуавтономного движения ProPilot Assist.

10. Новое поколение Honda Insight

Первые два поколения этого гибрида имели дизайн, который мало привлекал покупателей. Теперь же это вполне симпатичный автомобиль, который не выставляет свою гибридность напоказ – за основу его дизайна взята Honda Civic десятого поколения. Производитель обещает, что расход топлива в городском цикле не превысит 4,3 л/100 км (в аналогичных условиях конкурент Toyota Prius потребляет 4,4 л).

Как и Civic, Insight представляет собой седан, похожий на лифтбек. Но их интерьеры сильно отличаются ― общей архитектурой, рулем и приборной панелью, дверными картами, фурнитурой и сиденьями. В наиболее дорогой комплектации Insight оснащается двухзонным климат-контролем, датчиком дождя, бесключевым доступом, люком, мультимедийной системой с навигацией, выходом в интернет по 4G, Wi-Fi и аудиосистемой с десятью громкоговорителями.

Али Мамедов

