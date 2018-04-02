Объявлены результаты вступительных экзаменов в резидентуру

2018-04-02 17:08 | www.apa.az | 5

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты проведенных для поступления в резидентуру экзаменов по оценке знаний базовых предметов.

Как сообщили АПА в ГЭЦ, каждый кандидат может ознакомиться с результатами на сайте Центра.

Кандидаты могут ознакомиться с результатами также посредством сотовой связи (мобильные операторы Azercell, Bakcell, Nar), отправив смс-сообщение номер своей работы на 7727.

Согласно результатам, 17 из 1092 зарегистрировавшихся на экзамен не явились. Один кандидат был удален с экзамена за нарушение правил его проведения. 631 человек, выполнив условия первого этапа (40 и более баллов), был допущен ко второму этапу.

Самым высоким баллом, набранным из 100 возможных, было 84 балла.

Отметим, экзамены по специальности в резидентуру будут проведены 8 июля.