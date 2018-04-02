Денежные переводы сократились в полтора раза – КОММЕНТАРИЙ

2018-04-02 15:49 | www.oxu.az | 5

Центробанк обнародовал данные платежного баланса в 2017 году.

Выяснилось, что общая стоимость операций по повторным доходам в зарубежных странах была оценена в 1,5 млрд долларов. Поступления составили 1,1 млрд долларов, выплаты - 404,3 млн долларов.

92% общих поступлений по повторным доходам составили денежные переводы физических лиц из зарубежных стран, 5% - стоимость завезенной в страну гуманитарной помощи, 3% - другие расходы.

Объем денежных переводов в страну вырос в 1,8 раза и составил 1020,2 млн долларов, из страны – снизился в 1,4 раза и составил 342,9 млн долларов (после ужесточения валютного режима объем переводов снизился). В результате образовалось положительное сальдо в 677,3 млн долларов.

Как заявил Oxu.Az экономический эксперт Ровшан Агаев, после девальвации, наконец, был достигнут положительный показатель как в текущих операциях, так и в общем сальдо платежного баланса:

«Именно по этой причине, в отличие от 2015-2016 годов, в прошлом году Центробанку было несложно сохранить стабильный курс маната (манат даже подорожал на 4%).

По текущим операциям было достигнуто положительное сальдо в 1,685 млрд долларов, по общему итогу платежного баланса - 1,971 млрд долларов.

Хотя в 2016 году по текущим операциям было достигнуто отрицательное сальдо в 1,363 млрд долларов, по общему итогу платежного баланса - 539 млрд долларов».

По словам экономистов, в 2017 году показатели платежного баланса улучшились по двум причинам:

«Одна из основных причин – среднегодовая цена на нефть повысилась примерно на 30%. Это привело к образованию 7,4-миллиардного профицита счета текущих операций, что на 3 млрд долларов больше, чем в 2016 году.

Этот процесс не повлиял на ненефтяной сектор. Дефицит счета по ненефтяному сектору, как в 2016, так и в 2017 году, составил 5,7 миллиарда долларов.

Вторая важная причина – если в 2016 году дефицит финансового счета составил 2,8 млрд долларов, то в 2017 году он снизился до 201 млн долларов.

Причиной сокращения дефицита финансового счета является снижение примерно на 30% объема средств, вывозимых из страны в форме активов (в частности, возвращение в страну средств взамен экспортированных товаров в течение 180 дней), в результате усиления контроля над потоками капитала и рекордный для страны внешний заем.

Для сведения сообщим, что только в портфельных инвестициях размер внешнего долга вырос в 6 раз по сравнению с предыдущим периодом и достиг 2,5 млрд долларов. Эти заимствования в основном были связаны с Южным газовым коридором».

Л.А.

