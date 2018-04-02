Сын Гурбана Гурбанова призван в сборную

2018-04-02 16:00 | www.oxu.az | 5

Сборная Азербайджана в составе футболистов в возрасте до 17 лет примет участие в Турнире развития УЕФА, который будет организован в Боснии и Герцеговине.

Как сообщает Oxu.Az, до соревнований, которые стартуют 9 апреля, в Баку состоятся учебно-тренировочные сборы команды. К шестидневному тренировочному процессу, который начнется 3 апреля, были привлечены 24 футболиста. В их числе сын главного тренера основной сборной Азербайджана Гурбана Гурбанова Муса Гурбанлы.

Отметим, что на турнир, который продлится 8 дней, поедут 20 футболистов. Сборная Азербайджана 11 апреля встретится со сборной Македонии, 13 апреля – Хорватии, 15 апреля – с командой Боснии и Герцеговины.

А.Мамедов

