Саммит президентов Турции, России и Ирана пройдет 4 апреля в Анкаре

2018-04-02 17:29 | www.apa.az | 8

Дональд Трамп во время телефонной беседы с Владимиром Путиным, которая состоялась 20 марта, предложил провести двустороннюю встречу в Вашингтоне.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал помощник президента Юрий Ушаков.

«Если все будет нормально, я надеюсь, что американцы не откажутся от своего предложения обсуждать возможность проведения саммита. Когда наши президенты беседовали по телефону, то Трамп предложил первую встречу провести в Вашингтоне, в Белом доме», - сказал Ушаков на брифинге.

При этом он отметил, что возможность такого контакта в первой половине года не обсуждалась.

«После этого разговора, который носил конструктивный деловой характер, были затронуты многие вопросы. После этого произошел очередной сбой в наших двусторонних отношениях - высылка шестидесяти дипломатов, закрытие генерального консульства. На этот шаг российская сторона была вынуждена адекватно зеркально отвечать», - подчеркнул Ушаков.

Он добавил, что по этой причине, после 20 марта вопрос об организации встречи лидеров не поднимался.

Отметим, Путин и Трамп лично встречались дважды. В июле президенты провели полноценные переговоры во время саммита G20 в Гамбурге, обсудив проблемы двусторонних отношений, сирийский и украинский кризисы. В ноябре Путин и Трамп пообщались «на ногах» на саммите АТЭС в Дананге. Во время встречи они одобрили совместное заявление по Сирии. После этого главы государств несколько раз беседовали по телефону.