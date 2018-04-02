Начались обязательные тренинги для кандидатов в адвокатуру

2018-04-02 16:10 | www.oxu.az | 8

В рамках рекомендаций президента Азербайджана Ильхама Алиева о повышении численности адвокатов в стране продолжается проведение мероприятий по приему в членство Коллегии адвокатов. С этой целью проводятся экзамены по специальности.

Как передает Oxu.Az, сегодня в Академии юстиции начались обязательные тренинги для кандидатов, которые успешно сдали письменные и устные экзамены.

Тренинги будут длиться месяц. В ходе тренингов будет уделяться особое внимание освоению кандидатами необходимых знаний и профессиональной подготовке. Такие темы, как защита прав человека, адвокатская этика и т.д., будут преподаваться с участием авторитетных специалистов.