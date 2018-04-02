Глава МИД Ирана посетит Баку и Нахчыван

2018-04-02 17:30 | www.apa.az | 8

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф после поездки в Анкару, где он обсудит повестку саммита Россия-Турция-Иран по Сирии, посетит Баку и Нахчыванскую автономную республику.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в МИД Ирана.

«Министр иностранных дел в четверг и пятницу совершит визит в Баку, столицу Азербайджана, где примет участие в министерской конференции Движения неприсоединения», - сообщил представитель МИД Ирана Бахрам Касеми, отметив, что после этого в пятницу же министр отправится в Нахчыванскую автономную республику.

Этому визиту, по словам Касеми, будет предшествовать поездка в Турцию - 3 апреля министр отправится в Анкару, где будет обсуждаться повестка встречи президентов России, Турции и Ирана по Сирии, которая пройдет уже на следующий день - 4 апреля.