Суд отклонил ходатайство сбившего насмерть на автомобиле дочь шехида

2018-04-02 17:43 | www.apa.az | 7

В Баку продолжился судебный процесс по делу Рагима Рагимова, обвиняемого в совершении ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает АПА, на заседании, прошедшем в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством Новруза Керимова, выступил адвокат Рагимова Мухтар Мустафаев.

Он сообщил, что очевидцы происшествия в своих показаниях говорили, что обвиняемый не скрылся с места аварии. Адвокат поднял ходатайство о назначении психологической экспертизы и повторном рассмотрении дела, обосновав это тем, что водитель в момент аварии получил психологическую травму.

Суд не удовлетворил ходатайство.

В ходе судебного заседания стало известно, что к делу Р.Рагимова привлечен новый адвокат. Он попросил время в суде для ознакомления с некоторыми документами по уголовному делу.

Суд объявил перерыв.

Отметим, ДТП произошло 8 ноября прошлого года в Сабаилском районе города Баку. Дочь шехида Эльтона Акперова Кенуль Акперова (1975 г.р.) была сбита автомобилем марки «Jeep Grand Cherokee» с номерным знаком 90 FO 007, за рулем которого находился 17-летний Рагим Рагимов.